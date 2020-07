FC Liverpool gegen FC Chelsea heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Liverpool steht zwar bereits lange als englischer Meister fest, die Trophäe wird dem Team aber erst beim heutigen Spiel gegen den FC Chelsea überreicht. SPOX verrät Euch, wo Ihr das letzte Heimspiel des LFC schauen könnt.

Während Liverpool die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen ist, kämpft Chelsea noch um die Qualifikation für die Champions League. Vor dem Spieltag hatten die drittplatzierten Blues je einen Punkt Vorsprung auf Leicester und Manchester United auf den Rängen vier und fünf. Die beiden Verfolgen spielen allerdings am letzten Spieltag noch gegeneinander und nehmen sich so Punkte weg.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wann und wo spielt der FC Liverpool gegen den FC Chelsea?

Der FC Liverpool empfängt den FC Chelsea am heutigen Mittwoch um 21.45 Uhr an der heimischen Anfield Road. Auch im letzten Heimspiel der Saison sind dort aber keine Zuschauer zugelassen.

FC Liverpool gegen FC Chelsea heute live im TV und Livestream sehen

Das Spiel zwischen den Reds und den Blues ist live und exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Sky überträgt das Spiel auf dem Kanal Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD und im Livestream bei SkyGo. Falls ihr kein Sky-Abonnement haben solltest, könnt ihr die Partie auch über das Sky Ticket buchen.

Die Übertragung beginnt um 20.45 Uhr mit dem Kommentar von Florian Schmidt-Sommerfeld.

FC Liverpool - FC Chelsea heute live im Liveticker verfolgen

Alternativ bietet Euch SPOX auch einen Liveticker zur Partie an, sodass Ihr die ganze Zeit über alle Spielereignisse informiert werdet.

FC Liverpool: Vorfreude auf die Trophäe

Liverpool-Coach Jürgen Klopp freut sich vor dem Spiel bereits auf die Übergabe der Trophäe im Anschluss an die Partie. Das Geschehen auf dem Platz rücke da zeitweise in den Hintergrund.: "Normalerweise kann ich mich ja nur auf das Spiel konzentrieren. Wie ich reagiere, wenn ich sehe, wie Jordan Henderson die Trophäe in die Höhe stemmen wird, aber ich versuche, darauf vorbereitet zu sein".

Die Situation erinnert ihn dabei an seine Kindheit: "Wie wenn du schon weißt, welches Geschenk du zu Weihnachten kriegst - es ist trotzdem aufregend, wenn du es bekommst."

FC Chelsea: Verständnis für Liverpool

Chelseas Trainer Frank Lampard kann die aktuelle Formkrise des heutigen Gegners gut nachvollziehen: "Liverpool hatte eine unglaubliche Saison. Vielleicht ist es manchmal normal, wenn man Erfolg hat und über die Ziellinie kommt, wie sie es auf so großartige Weise getan haben, dass es zu einem kleinen Einbruch kommen kann, für den sie wenig Ergebnisse erzielt haben, weil sie praktisch eine große Zeit unschlagbar waren."

Dennoch erwartet er keinen schwachen Gegner: "Ich denke nur an das starke Liverpool, das wir für große Teile der Saison gesehen haben. Das ist das Liverpool, das ich erwarte."

FC Liverpool - FC Chelsea heute live: Bilanz und letzte Duelle

Das heutige Aufeinandertreffen ist bereits das vierte Duell zwischen beiden Mannschaften in dieser Saison. Das bislang letzte Duell konnte Chelsea im März dieses Jahres für sich entscheiden. Insgesamt hat Liverpool aber die deutlich bessere Bilanz und konnte bisher 72 Siege gegen die Blues verbuchen. Chelsea siegte in 55 Duellen, 40 Spiele endeten unentschieden.

Datum Heim Gast Datum 03.03.2020 FC Chelsea FC Liverpool 2:0 22.09.2019 FC Chelsea FC Liverpool 1:2 14.08.2019 FC Liverpool FC Chelsea 5:4 n.E. 14.04.2019 FC Liverpool FC Chelsea 2:0 29.09.2018 FC Chelsea FC Liverpool 1:1

Premier League: Die Tabelle vor Liverpool vs. Chelsea