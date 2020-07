FC Chelsea – Norwich City 1:0: Blues leisten Wiedergutmachung und festigen CL-Platz

Der FC Chelsea hat zum Auftakt des 36. Spieltags in der Premier League mit 1:0 (1:0) gegen Absteiger Norwich City gewonnen. Die Blues festigen damit Platz drei und die damit verbundene Teilnahme an der Champions League.

FC Chelsea - Norwich City 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Giroud (45.+3)

Chelsea-Trainer Frank Lampard veränderte seine Startelf im Vergleich zum 0:3-Debakel bei Sheffield United gleich auf fünf Positionen. Unter anderem begann der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger anstelle des Ex-Gladbachers Andreas Christensen in der Innenverteidigung. Lampard wechselte Rüdiger bereits in der Halbzeitpause in Sheffield für den Dänen ein. Zuvor war er zwei Spiele lang nur Ersatz.

Auch dank Rüdiger, der 80 Prozent seiner Zweikämpfe gewann, ließ Chelsea in der ersten Halbzeit keinen einzigen Torschuss der Gäste zu. Die Blues leisteten Wiedergutmachung und traten von Beginn an dominant auf. Mit dem zwölften Schuss aufs Tor von Norwich-Torhüter Tim Krul belohnte sich Chelsea erstmals. Olivier Giroud traf nach Vorlage des Ex-Dortmunders Christian Pulisic. Für Giroud war es das 31. Kopfballtor in der Premier League.

Auch im zweiten Durchgang dominierten die Blues das Geschehen. Chelsea kam auf fast 70 Prozent Ballbesitz und beendete das Spiel mit 22:2 Torschüssen. Lediglich mit der Chancenverwertung kann Lampard nicht zufrieden sein.

In den beiden noch ausstehenden Ligaspielen treffen die Blues noch auf den FC Liverpool und die Wolverhampton Wanderers. Zunächst steht am Sonntag jedoch noch das FA-Cup-Habfinale gegen Manchester United an.

Am 8. August ist Chelsea zu Gast in München. Dann geht es gegen den FC Bayern um den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale. Das Hinspiel verlor Chelsea in London jedoch mit 0:3.

Die Tabelle der Premier League