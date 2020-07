FA Cup, Finale: Ort, Datum, Übertragung im TV und Livestream

Für das diesjährige Finale des FA Cups haben sich der FC Chelsea und der FC Arsenal qualifiziert. Wann und wo sie aufeinandertreffen und wie Ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

FA Cup: Ort und Datum des Finals zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal

Austragungsort des FA-Cup-Finals ist wie in jedem Jahr das Wembley Stadium in London. Das nach dem Camp Nou in Barcelona zweitgrößte Stadion Europas (90.000 Plätze) bietet Hybridrasen als Oberfläche.

Los geht's am Samstag, den 1. August, um 18 Uhr. Die Partie leiten wird Anthony Taylor.

FC Chelsea gegen FC Arsenal: Das Finale des FA Cups im TV und Livestream

Live mit von der Partie seid Ihr bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt Euch die gesamte Partie live und exklusiv.

Mit den Vorberichten startet DAZN bereits um 18.15 Uhr, folgendes Team ist für Euch im Einsatz:

Moderator : Tobias Wahnschaffe

: Tobias Wahnschaffe Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte: Helge Payer

FC Chelsea gegen FC Arsenal: Ein FA-Cup-Finale mit Vorgeschichte

Zwei Londoner Klubs spielen in London das Finale des wohl geschichtsträchtigsten Pokal Europas aus - alles andere als ein Fußballfest wäre da eine Überraschung.

Hochklassig ging es auch im bisher letzten Finale zwischen den beiden her, als sich die Gunners und die Blues im Finale der Europa League 2018/19 gegenüberstanden.

Im Mai 2019 setzte sich der FC Chelsea mit 4:1 (0:0) in Baku durch. Matchwinner damals: ein gewisser Eden Hazard mit zwei Treffern.

Doch auch außerhalb der EL hat das Duell der Londoner Klubs eine lange Vorgeschichte. Insgesamt trafen Arsenal und Chelsea bereits 184-mal aufeinander.

72-mal setzte sich dabei der FC Arsenal durch, bei 53 Unentschieden hatte der FC Chelsea 59-mal die Nase vorn. Zuletzt gab es im Januar diesen Jahres ein 2:2 an der Stamford Bridge.

FA-Cup, Finale: Die vergangenen Endspiele