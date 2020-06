Chelsea: Antonio Rüdiger war bei Timo-Werner-Transfer involviert

Chelsea-Verteidiger Antonio Rüdiger hat durchblicken lassen, dass er beim Transfer von Timo Werner zu den Blues involviert war. In einem Interview mit dem vereinseigenen TV-Sender der Londoner bestätigte er, dass er mit Werner in Kontakt stand.

"Während der Coronazeit haben wir viel miteinander gesprochen und er hat mir erzählt, dass er interessiert daran ist, nach England zu wechseln. Natürlich habe ich dann getan, was ich tun musste", sagte der 27-jährige Nationalspieler über den Neuzugang.

Chelsea hatte Mitte Juni die Ausstiegsklausel beim 24-jährigen Stürmer gezogen. Werner wird bereits Anfang Juli zum Team von Trainer Frank Lampard wechseln, gesetzt den Fall, dass er den Medizincheck in London besteht.

"Wie alle anderen freue ich mich sehr, dass er sich für Chelsea entschieden hat, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm. Ich kenne ihn, seit er 17 Jahre alt war. Und er hat sich in den letzten Jahren sehr gut geschlagen", sagte Rüdiger, der mit Werner schon beim VfB Stuttgart zusammengespielt hat.

Chelsea: Antonio Rüdiger vergleicht Timo Werner mit Jamie Vardy

Ein wenig zu bremsen versuchte Rüdiger die Erwartungshaltung an Werner: "Ich hoffe, er passt sich sehr schnell an, wenn er kommt. Denn wie wir alle wissen, ist dieser Wettbewerb anders als andere."

Darüber hinaus ist er sich jedoch sicher, dass der Spielstil des Nationalspielers in die Premier League passe: "Timo ist eine wirklich große Bedrohung für die Verteidiger. Was den Angriff auf die Abwehr betrifft, ist er Vardy ähnlich. Er hat viel Tempo, und wenn der Verteidiger einen Fehler macht und den Ball verliert, dann ist er da", sagte Rüdiger.

Im Vergleich zu Vardy kann Werner in dieser Saison sogar eine bessere Torquote aufweisen. In 33 Bundesligaspielen traf er 26 Mal. Vardy erzielte in 27 Premier-League-Partien 19 Tore.

Timo Werner: Leistungsdaten in der Saison 2019/20