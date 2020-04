FC Liverpool: Sadio Mane ist für Kevin De Bruyne der Spieler des Jahres

Für Mittelfeldstar Kevin De Bruyne vom englischen Meister Manchester City ist Sadio Mane (FC Liverpool) der stärkste Spieler in der laufenden Saison in der Premier League. Das sagte der Belgier in einem Gespräch mit BT Sport.

Gefragt, wer sein Kandidat für die Wahl zum Spieler des Jahres im englischen Oberhaus sei, meinte der De Bruyne: "Ich würde Mane wählen. Meiner Meinung nach hat er für Liverpool in diesem Jahr das beste Gesamtpaket hingelegt. Er war so wichtig, und wenn ich mich für einen entscheiden muss, dann nehme ich Mane."

Artikel und Videos zum Thema Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der Senegalese liefert in der aktuell wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Spielzeit in der Tat herausragende Leistungen für den souveränen Tabellenführer. In 26 Ligaspielen erzielte der Linksaußen 14 Tore. Neun weitere Treffer bereitete er vor.

Auch De Bruyne selbst dürfte bei der Wahl zum Spieler des Jahres in der Verlosung sein. Der ehemalige Bundesligaspieler bringt es für City auf satte 25 Scorerpunkte in 26 Premier-League-Partien.