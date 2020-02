Liverpool-Neuzugang Takumi Minamino über Jürgen Klopp: "Ich werde seine ersten Worte nicht vergessen"

Liverpool-Neuzugang Takumi Minamino hat verraten, wie das erste Gespräch mit Trainer Jürgen Klopp verlief, nachdem er sich dem Spitzenreiter der Premier League angeschlossen hatte.

"Ich werde seine Worte nicht vergessen", sagte Minamino im Interview mit Sky Sports und ergänzte: "Zwei oder drei Tage nachdem ich zum Verein kam, sagte er mir, dass ich genauso spielen soll, wie ich will."

FC Liverpool: Mit dieser Mannschaft verloren die Reds zuletzt ein Heimspiel © getty 1/31 Der FC Liverpool ist seit dem 3. Januar 2019 in der Liga unbesiegt. Die letzte Niederlage vor heimischer Kulisse ist sogar bereits fast drei Jahre her. Mit dem folgenden Team unterlagen die Reds am 23. April 2017 mit 1:2 gegen Crystal Palace. © getty 2/31 Nachdem Philippe Coutinho die Mannschaft von Jürgen Klopp in Führung geschossen hatte, traf ausgerechnet der ehemalige Liverpool-Stürmer Christian Benteke doppelt für die Gäste und sorgte für den Erfolg der Londoner an der Anfield Road. © getty 3/31 TOR - Simon Mignolet. © imago images 4/31 Der Belgier, der übrigens einen Hochschulabschluss in Politologie in der Tasche hat, wechselte im Sommer 2019 von den Reds zurück in seine Heimat. Seitdem steht er beim FC Brügge zwischen den Pfosten. © getty 5/31 ABWEHR - Nathaniel Clyne. © imago images 6/31 Clyne spielte zwischendurch beim AFC Bournemouth, kehrte nach seiner Leihe im vergangenen Sommer wieder zurück. Bitter: In der Vorbereitung zog er sich einen Kreuzbandriss gegen Borussia Dortmund zu und fällt seitdem aus. © getty 7/31 Joel Matip. © imago images 8/31 Der Innenverteidiger ist mittlerweile neben Virgil van Dijk gesetzt. Weil er bei den Reds so glücklich ist, hat er seinen Vertrag im vergangenen Herbst vorzeitig bis 2024 verlängert. © getty 9/31 Dejan Lovren. © imago images 10/31 Der oft angeschlagene Kroate ist mittlerweile mehr Reservist denn Stammspieler. Trotzdem durfte er im Januar 2018 mal die Kapitänsbinde tragen. Bei der WM 2018 stand er im Finale gegen Frankreich (2:4). © getty 11/31 James Milner. © imago images 12/31 Für Klopp ist der Engländer nicht nur ein sicherer Elfmeterschütze, sondern auch eine Allzweckwaffe. Als zweikampfstarker Spieler mit viel Übersicht grundsätzlich ein wichtiger Mann im Liverpool-System. © getty 13/31 MITTELFELD - Emre Can. © imago images 14/31 Can zog es 2018 zu Juventus, wo er sich mit 16 Millionen Euro Jahresgehalt ein goldenes Näschen verdiente. Zunächst Stammspieler in Turin, wurde er 2019 aus der Startelf verdrängt. Jetzt wohl beim BVB unter Vertrag. © getty 15/31 Lucas Leiva. © imago images 16/31 Lucas trat nach der Heimpleite nicht mehr lange für Liverpool gegen den Ball. Am Saisonende ging es für ihn nämlich weiter zu Lazio Rom. Für die Italiener stand er bislang 75 Mal auf dem Platz. © getty 17/31 Georginio Wijnaldum. © imago images 18/31 Wijnaldum ist für Klopp ein wichtiger Rotationsspieler. Warum? Weil er ein zuverlässiger Arbeiter ist, der vor allem gegen den Ball stark ist und somit Klopps Anforderungsprofil erfüllt. © getty 19/31 ANGRIFF - Roberto Firmino. © imago images 20/31 Der Brasilianer mit der markant-weißen Zahnreihe ist gesetzt und Teil des Offensiv-Trios, was den Zuschauern so viel Spaß bereitet. 56 Tore hat er mittlerweile für die Reds geschossen. © getty 21/31 Divock Origi. © imago images 22/31 2017/18 war der Belgier an den VfL Wolfsburg ausgeliehen und überzeugte dort nur bedingt. Anschließend kehrte er an die Mersey Side zurück - und wurde mit einem Doppelpack beim legendären 4:0 gegen Barca und einem Tor im CL-Finale zum Helden. © getty 23/31 Philippe Coutinho. © imago images 24/31 Der nächste Brasilianer mit strahlender Kaureihe drängte 2017/18 massiv auf einen Wechsel zum FC Barcelona. Wurde nach dem 120-Millionen-Euro-Deal aber nicht glücklich und spielt nun leihweise für den FC Bayern. Zukunft? Offen. © getty 25/31 EINGEWECHSELT - Trent Alexander-Arnold. © imago images 26/31 Im Gegensatz zu damals ist "TAA" heute absoluter Stammspieler auf der rechten Außenverteidigerposition. 2019 schaffte er es sogar ins UEFA Team of the Year. © getty 27/31 Alberto Moreno. © imago images 28/31 Der Spanier spielte noch bis Sommer 2019 in Liverpool und nahm entsprechend den Champions-League-Titel mit für sein LinkedIn-Profil, dann zog es ihn zurück in die Heimat - genauer gesagt zum FC Villarreal. Dort kommt er nur selten zum Einsatz. © getty 29/31 Marko Grujic. © imago images 30/31 Grujic konnte sich in der mit Stars besetzten Elf nicht durchsetzen. Also verlieh ihn der LFC zunächst zu Cardiff City, dann zur Hertha. Dort spielt er bis heute. © getty 31/31 Und so liefen die Reds bei der Heimniederlage im April 2017 gegen Crystal Palace im 4-3-3-System auf.

Das entgegengebrachte Vertrauen seitens Klopp habe dem Japaner die Eingewöhnung bei den Reds merklich erleichtert: "Ich war sehr glücklich, dass er das gesagt hat. In der Umkleidekabine ist er sehr gut darin, Spieler zu motivieren. Deshalb wollte ich diese Motivation in jedem Training und in den Spielen bestmöglich in Leistung ummünzen", so der 25-Jährige weiter.

Minamino war zu Jahresbeginn aus Salzburg verpflichtet worden und stand seither in drei Pflichtspielen für Liverpool auf dem Platz. In der vergangenen Woche absolvierte der Offensivspieler seine erste Partie in der Premier League.