Chelsea ärgert Mourinho- Son fliegt nach Nachtreten gegen Rüdiger

Der frühere Bundesligaprofi Heung-Min Son hat bei einem neuerlichen Rückschlag von Tottenham Hotspur in der Premier League die Nerven verloren. Bei der 0:2 (0:2)-Niederlage der Spurs im London-Derby gegen den FC Chelsea trat der Südkoreaner dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger am Boden liegend in den Bauch und flog daraufhin mit Rot (60.) vom Platz.

Nach vier Niederlagen in den vergangenen fünf Ligaspielen festigen die Blues durch den Derbysieg Champions-League-Platz vier und distanzieren die von Startrainer Jose Mourinho gecoachten siebtplatzierten Spurs um sechs Punkte.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Willian (12., 45.+4) avancierte mit einem sehenswerten Schlenzer und einem verwandelten Foulelfmeter, verursacht durch einen Kung-Fu-Tritt von Spurs-Keeper Paulo Gazzaniga, zum Matchwinner.

Premier League: Die Spiele vom Sonntag

FC Watford - Manchester United 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Sarr (50.), 2:0 Deeney (54./Foulelfmeter)

Tottenham Hotspur - FC Chelsea 0:2 (0:2)

Tore: 0:1 Willian (12.), 0:2 Willian (45.+4)

Premier League: Die aktuelle Tabelle