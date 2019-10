Arnold Schwarzenegger verrät: "Ich mag Liverpool"

Hollywood-Schauspieler Arnold Schwarzenegger hat verraten, dass er dem FC Liverpool die Daumen drückt. "Ich mag Liverpool. Sie sind nicht immer erfolgreich, aber das Momentum spricht derzeit für sie."

Liverpool verliere zwar manchmal Spiele auf dumme Art und Weise, die Reds kämen aber immer wieder zurück: "Wenn sie sagen, dass sie zurückkommen, dann kommen sie auch wirklich zurück."

Für das Spiel des Premier-League-Tabellenführers gegen Tottenham Hotspur (Sonntag, 17.30 Uhr im LIVETICKER) tippt Schwarzenegger auf einen 2:1-Sieg. Am vergangenen Donnerstag lief der neue Kinofilm des 72-Jährigen, "Terminator: Dark Fate", in den deutschen Kinos an.

Die Reds empfangen am Sonntag die Spurs. Der Vorsprung auf Manchester City beträgt fünf Punkte. Das Team von Pep Guardiola hat am Samstag Aston Villa zu Gast (13.30 Uhr im LIVETICKER).