Liverpool-Star Trent Alexander-Arnold scherzt: Das ist van Dijks einzige Schwäche

Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool hat sich scherzhaft zur einzigen Schwäche seines Teamkollegen Virgil van Dijk geäußert.

"Er hat wirklich keine Schwäche, so etwas habe ich zuvor noch nie gesehen. Außer seine Haare - die sind zu schmierig", wird Alexander-Arnold vom Mirror zitiert.

Van Dijk wurde von der UEFA zu Europas Fußballer des Jahres 2019 gekürt und gilt als bester Innenverteidiger der Welt. Bei der Wahl zum Weltfußballer musste der 28-jährige Niederländer zuletzt lediglich Lionel Messi den Vortritt lassen.

In der Champions League treffen Alexander-Arnold und van Dijk mit den Reds am Mittwoch (21 Uhr LIVE auf DAZN) auf Salzburg. Nach dem 0:2 in Neapel zum Auftakt in die Königsklasse steht die Elf von Trainer Jürgen Klopp dabei unter Zugzwang.