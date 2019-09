FC Liverpool - Spielplan: Gegner und Termine

Der Start in die neue Premier-League-Saison hätte für die FC Liverpool nicht besser verlaufen können. Aus vier Spielen nahmen die Reds zwölf Punkte mit und stehen damit zwei Zähler vor dem stärksten Konkurrenten Manchester City an der Tabellenspitze. Wie es für das Team von Jürgen Klopp nun weitergeht, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

FC Liverpool in der Premier League: Saisonstart nach Maß

Auch wenn die Vorbereitung auf die aktuelle Spielzeit alles andere als optimal lief (nur ein Sieg aus fünf Spielen gegen internationale Topteams), gelang den amtierenden Champions-League-Siegern aus Liverpool in den ersten vier Ligaspielen so gut wie alles.

Nach zwei souveränen Auftritten gegen Norwich City (4:1) und Ralph Hasenhüttls FC Southampton (2:1) haben die Reds gegen den FC Arsenal (3:1) ende August bereits den ersten Dreier gegen einen Klub der Top-Six feiern dürfen.

Dass der Start gelungen ist, weiß auch Jürgen Klopp und erklärte im Interview mit Sport1: "In den Spielen haben wir den richtigen Zugang gefunden. Es war hart erkämpft ehrlich gesagt. Es war nicht so, dass wir irgendwen weggespielt hätten."

Platz Mannschaft Tore Differenz Punkte 1 FC Liverpool 12:3 +9 12 2 Manchester City 14:3 +11 10 3 Leicester City 6:3 +3 8 4 Crystal Palace 3:2 +1 7

FC Liverpool: Spielplan, Gegner, Termine

Nach der Länderspielpause bekommt es der FC Liverpool am Samstag mit Newcastle United zu tun, das derzeit auf dem 14. Tabellenplatz steht. In der abgelaufenen Spielzeit konnten die Reds Newcastle mit 4:0 und 3:2 bezwingen und natürlich ist Klopps Team auch am Wochenende wieder der klare Favorit.

Nur drei Tage später rollt der Ball dann endlich wieder in der Königsklasse. Die Champions-League-Sieger der vergangenen Saison stehen in einer Gruppe mit Napoli, RB Salzburg und KRC Genk. Im Auftakt geht es gleich gegen den vermeintlich härtesten Konkurrenten aus Italien. Das Spiel könnt ihr live auf DAZN im Livestream verfolgen.

Anstoß Heimteam Auswärtsteam Wettbewerb 14. September, 13.30 Uhr FC Liverpool Newcastle Premier League 17. September, 21 Uhr SSC Neapel FC Liverpool Champions League 22. September, 17.30 Uhr FC Chelsea FC Liverpool Premier League 25. September, 20.45 Uhr MK Dons FC Liverpool League Cup 28. September, 13.30 Uhr Sheffield United FC Liverpool Premier League

FC Liverpool: Champions-League-Sieg auch diese Saison?

Natürlich will der FC Liverpool an den Riesenerfolg der letzten Saison anschließen und auch die Champions League 2019/20 gewinnen. Die Gruppengegner der Reds sind durchaus schlagbar und das Weiterkommen ist eigentlich Pflicht.

Wie weit es danach für die Reds geht? Offen. Nicht zuletzt Liga-Konkurrent Manchester City will endlich nach dem lang ersehnten Henkelpott greifen. Die Buchmacher sehen die Citizens leicht im Vorteil. Die Qouten auf den Gesamtsieg der Champions League habt Ihr hier im Überblick: