"Leichen liegen aneinandergereiht": Dutzende Tote bei Zusammenstößen während Fußballspiel in Guinea

Örtliches Krankenhaus: "Die Leichenhalle ist voll"

Das örtliche Krankenhaus in N'Zerekore hatte die Anzahl der Opfer auf "rund 100 Tote" geschätzt. "Die Leichen liegen aneinandergereiht im Krankenhaus, so weit das Auge reicht. Andere liegen sogar auf dem Boden in den Gängen. Die Leichenhalle ist voll", sagte ein Arzt, der anonym bleiben wollte.

Medienberichten zufolge handelte es sich um ein Turnier, das zu Ehren des Juntachefs Mamadi Doumbouya ausgetragen wurde, der seit einem Putsch im September 2021 an der Macht ist.