Gute Nachrichten von David Alaba bei Real Madrid

Fast ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss ist David Alaba (32) beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der Ex-Bayern-Star könnte laut Trainer Carlo Ancelotti im Januar sein Comeback geben.

Mitte Dezember 2023 hatte der Österreicher im Ligaspiel gegen den FC Villarreal einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten. Auch Vinicius Junior stieg am Freitag und damit früher als erwartet wieder ins Real-Training ein.

Der Brasilianer wird laut Ancelotti am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) beim Auswärtsspiel in der Champions League gegen Atalanta Bergamo schon mitwirken können. Am vorletzten Wochenende hatte sich der 24-Jährige am linken Oberschenkel verletzt.