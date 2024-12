Bei WM-Vergabe an Saudi-Arabien: Norwegens Fußballverband wird Zustimmung verweigern

Wenn am kommenden Mittwoch beim virtuellen FIFA-Kongress die Weltmeisterschaften 2030 und 2034 vergeben werden, möchte der Fußballverband Norwegens nicht dafür stimmen. Der NFF ist mit dem Vergabeprozess nicht einverstanden fordert "mehr Transparenz, Fairness und eine striktere Einhaltung" der Reformen aus dem Jahr 2016.

Beim virtuellen FIFA-Kongress am Mittwoch werden die WM-Turniere 2030 an Spanien, Portugal und Marokko mit Argentinien, Paraguay und Uruguay sowie 2034 an Saudi-Arabien im Doppelpack vergeben - dem Vernehmen nach per zustimmendem Applaus und ohne getrennte Abstimmung über die jeweils einzigen Bewerber. Die Kritik aus Norwegen richtet sich gegen Maßnahmen des FIFA-Councils, die Saudi-Arabien den Weg geebnet haben sollen.

Der Vergabeprozess entspreche nicht den Reformen des Weltverbandes aus dem Jahr 2016, heißt es in einer Verbandsmitteilung. In einem Brief an die FIFA habe die NFF "mehr Transparenz, Fairness und eine striktere Einhaltung" dieser Reformen gefordert. Die norwegische Haltung solle zudem im Kongress-Protokoll festgehalten werden.