"Bahnbrechende Vereinbarung": DAZN zeigt die Klub-WM trotz horrender Kosten gratis

Gianni Infantino freut sich über die Zusammenarbeit von FIFA und DAZN

FIFA-Präsident Gianni Infantino kommentierte, er freue sich, dass "die FIFA in Zusammenarbeit mit DAZN und FIFA+ das Beste des Klubfußballs kostenlos in die ganze Welt bringen wird. Das bedeutet, dass jeder einzelne Fußballfan auf der ganzen Welt die besten Spieler der 32 besten Klubs bei der neuen Klub-Weltmeisterschaft sehen kann."

FIFA+, die "Videothek" des Weltverbandes mit Spielaufzeichnungen, Dokumentationen und Live-Angeboten, wird auf der DAZN-Plattform integriert.

Die Vereinbarung kam zustande, nachdem in mehreren Medienberichten zuletzt angedeutet worden war, dass DAZN eine große Finanzspritze von Saudi-Arabiens Staatsfonds (PIF) erhalten könnte. Im Oktober dementierte der PIF diese Berichte. Es gebe "derzeit keine Gespräche mit DAZN in dieser Angelegenheit", der PIF habe "keine aktuellen Pläne, in das Unternehmen zu investieren", hieß es. In der kommenden Woche vergibt die FIFA aller Voraussicht nach die WM 2034 an Saudi-Arabien.