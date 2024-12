Wie Cristiano Ronaldo und Lionel Messi? Harry Kane vom FC Bayern München wird Meilenstein zugetraut

Harry Kane bald wieder mit Thomas Tuchel vereint

Kane braucht wahrscheinlich noch ein paar weitere große Turniere, um auf dem Kurs der 100 Tore zu bleiben, aber Heskey sieht keinen Grund, warum er nicht bis zur Euro 2028 Teil der englischen Nationalmannschaft bleiben kann. Der ehemalige Stürmer von Liverpool und Leicester fügte an: "Nein, ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt, warum er das nicht könnte - solange er sich fit hält. Ich glaube auch nicht, dass er zu diesem Zeitpunkt die Nummer eins sein wird, da Spieler wie Ollie Watkins jetzt wirklich Druck machen, aber ich denke, er hat immer noch viel zu bieten. Im Moment ist er der wichtigste Mann."

Heskey ist der Meinung, dass Kane für England weiterhin die Nummer 9 bleiben wird, auch wenn seine Beweglichkeit und seine Bereitschaft, in der Spitze zu spielen und die gegnerische Abwehr in Bedrängnis zu bringen, immer wieder infrage gestellt werden. Heskey, der 62 Länderspiele auf dem Buckel hat, sagte: "Wenn man sich die Tore anschaut, wenn man sich alles anschaut, was er bringt, denke ich immer noch, dass er der wichtigste Mann ist. Es wird immer wieder Spiele geben, in denen man Watkins braucht, um Probleme zu verursachen, und dann Kane, um die Sache zu Ende zu bringen. Aber ich würde trotzdem sagen, dass er der Stürmer ist, der die Tore schießt. Wir reden hier zwar von jemandem, der nicht mehr so beweglich ist wie mit Anfang 20, aber wer ist das schon?"

Kane wird sich 2025 unter einem neuen Trainer beweisen müssen, den er aus seiner ersten Saison beim FC Bayern gut kennt. Thomas Tuchel wird dann neuer Coach der Three Lions. Seine erste Aufgabe ist es, die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 zu sichern.