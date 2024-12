"Kannst hierher kommen": Ungewöhnliches Angebot für Pep Guardiola nach Krise bei Manchester City

Pep Guardiola erlebt bei Manchester City schwere Krise

Nach acht meist sehr erfolgreichen Spielzeiten durchlebt Pep Guardiola in dieser Saison bei City eine kaum für möglich gehaltene Schwächephase. Zwischen Ende Oktober und Anfang Dezember blieb der amtierende englische Meister sieben Pflichtspiele am Stück sieglos, verlor satte sechs jener Partien. In der Premier League hinkt City Tabellenführer Liverpool daher weit hinterher, bei sogar einem mehr absolvierten Spiel beträgt der Rückstand acht Punkte.

Trotz der Krise verlängerte Guardiola vor kurzem seinen auslaufenden Vertrag bei City um weitere zwei Jahre bis 2027.

Auch in der Champions League muss sich City strecken, die direkte Qualifikation für das Achtelfinale ist in akuter Gefahr. Umso wichtiger wäre ein Sieg im schwierigen Auswärtsspiel bei Juventus Turin am Mittwoch.

Am Sonntag steht dann in der Premier League das Derby gegen Stadtrivale United an.