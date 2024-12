Im Januar sollen die Gespräche starten: Für Kevin De Bruyne tut sich wohl eine spektakuläre Möglichkeit auf

Kevin De Bruyne glänzte zuletzt gegen Nottingham Forest

De Bruyne wäre der nächste ganz große Name, der Messi nach Miami folgt. Neben dem 37-jährigen Argentinier spielen bereits Luis Suarez, Sergio Busquets und Jordi Alba beim Klub aus Florida.

De Bruyne befindet sich aktuell in seinem zehnten Jahr bei City, zählt weiterhin zu den wichtigsten Spielern beim englischen Meister. Das bewies er auch jüngst beim 3:0-Sieg gegen Nottingham am Mittwoch, als er erstmals nach seiner Verletzungspause wieder in der Startelf stand und gleich ein Tor und einen Assist beisteuerte. Für City war es der erste Erfolg nach zuvor sieben sieglosen Pflichtspielen am Stück.