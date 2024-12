"Ich liebe Salah": Chef eines Serienmeisters schwärmt vom Top-Star des FC Liverpool

Präsident Nasser Al-Khelaifi von Frankreichs Serienmeister PSG hat die Spekulationen über eine mögliche Verpflichtung von Liverpool-Star Mohamed Salah erneut angeheizt. Gleichzeitig betonte er jedoch, dass momentan nichts auf eine künftige Zusammenarbeit hindeute.

"Ich liebe Salah. Auch, weil er aus unserem Teil der Welt kommt", sagte der Katarer Al-Khelaifi am Rande der Klub-WM-Auslosung am Donnerstag über den Ägypter Salah.

Er sei "sehr stolz auf ihn" und "auf das, was er in der Premier League für Liverpool geleistet hat", führte Al-Khelaifi aus. "Und ich habe großen Respekt vor ihm und Liverpool. Aber wir haben noch nie mit ihm gesprochen. Er hat einen Vertrag in Liverpool."

Salahs Kontrakt an der Anfield Road läuft im kommenden Sommer aus. Zuletzt hatte der 32-jährige Offensivspieler verraten, dass Liverpool ihm bis dato noch kein neues Vertragsangebot vorgelegt habe, und er daher aktuell eher davon ausgehe, die Reds am Saisonende zu verlassen.

Im Zuge eines sich andeutenden Abschieds Salahs berichtete L'Equipe vor kurzem von einem angeblichen Interesse von PSG. Al-Khelaifi wurde vor einigen Tagen schon von Sky darauf angesprochen und schwärmte auch dabei von Salah, machte jedoch auch hier klar, dass es derzeit keinen Kontakt gebe. "Er ist ein fantastischer und erstaunlicher Spieler, aber wir haben ihn nie in Betracht gezogen, um ehrlich zu sein. Wir wissen, dass jeder Verein ihn gerne hätte, aber dieses Gerücht über uns ist einfach nicht wahr", so der PSG-Boss.