"Glücklich, dass diese Scheiße vorbei ist": Hansi Flick lässt nach Sieg Emotionen freien Lauf

Barça siegt problemlos

Ferran Torres hatte Barça auf Mallorca früh in Führung gebracht, Vedat Muriqi sorgte kurz vor der Halbzeitpause aber für den Ausgleich. Raphinha war es dann vorbehalten, in der 56. Minute auf 2:1 für die Blaugrana zu stellen. In der Schlussviertelstunde schraubten Tore von wiederum Raphinha, Frenkie de Jong und Pau Victor das Ergebnis noch auf 5:1 in die Höhe.

"Wir hatten schon in der ersten Halbzeit viele Chancen und trafen dann auch, doch sie kamen zum Ausgleich", analysierte Flick hinterher. "Wir sind glücklich. Es ist sehr wichtig für uns, Tore zu erzielen. Gegen Las Palmas hatten wir viele Chancen, ließen aber viele davon liegen."

Für Barcelona steht als nächstes am Samstag ein Auswärtsspiel bei Betis Sevilla an. Am Mittwoch kommender Woche sind Flick und Co. dann in der Champions League bei Borussia Dortmund zu Gast.