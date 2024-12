Eine Prostituierte "setzte ihn unter Drogen und griff ihn an": Skandal-Schiedsrichter in Mexiko rausgeworfen

Der mexikanische Schiedsrichter Rosario Cardenas erschien am 19. Oktober nicht zum Liga-MX-Spiel zwischen Monterrey und Tigres (4:2), für das er als Vierter Offizieller angesetzt war. Offiziell hieß es, medizinische Gründe seien für das Fehlen verantwortlich - der ehemalige mexikanische Schiedsrichter Francisco Chacon behauptet jedoch, dass der Vorfall, wegen dem Cardenas mittlerweile von der mexikanischen Schiedsrichterkommission entlassen wurde, einen anderen Hintergrund hatte.

Laut Chacon soll Cardenas am Vorabend des Spiels von einer Prostituierten unter Drogen gesetzt und angegriffen worden sein und war daher nicht in der Lage, seinen Einsatz als Vierter Offizieller wahrzunehmen.

"Herr Rosario Cardenas entschied sich am Tag vor dem Spiel dazu, sich mit einer Prostituierten zu treffen", schrieb Chacon auf X. "Er nahm sie mit in das Hotel, das er bewohnte, dort setzte sie ihn unter Drogen und griff ihn an. Darum schaffte er es nicht zu dem Spiel. Das waren die 'medizinischen Gründe'", so Chacon weiter.