"Ein Junge, der nicht mehr jung ist": Cristiano Ronaldos Trainer über Superstar erstaunt

Ronaldo will wohl 1000-Tore-Marke erreichen

Ronaldos aktueller Vertrag läuft 2025 aus, womit der Superstar im Sommer ablösefrei zu haben wäre. Es wird jedoch erwartet, dass er sein Arbeitspapier verlängert. Die neuen Konditionen werden in Riad wahrscheinlich in Kürze ausgehandelt werden. Ronaldo, der in der vergangenen Saison in allen Wettbewerben 50-mal für Al-Nassr getroffen hat, macht keinen Hehl daraus, vor seinem Karriereende noch die Marke von 1000 Toren knacken zu wollen.

Nach der Winterpause geht es in Saudi-Arabien für CR7 erst am 9. Januar weiter, wenn man Al-Okhdood empfängt.