Top-Teams patzen: Vinicius scheitert vom Punkt - Messi schwer gefoult

Der Rekordweltmeister kam am Donnerstag nicht über ein 1:1 (1:0) in Venezuela hinaus und verpasste damit den dritten Sieg in Serie. Auch Weltmeister Argentinien kassierte beim 1:2 (1:1) in Paraguay einen Rückschlag.

Durch das Remis verkürzten die Brasilianer, die zumindest vorübergehend auf den dritten Platz rückten, den Rückstand auf Tabellenführer Argentinien auf fünf Punkte. In Venezuela brachte Barcelona-Überflieger Raphinha (43.) die Gäste, die auf den wieder verletzten Neymar verzichten mussten, mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung.

Nach der Pause sorgte der eingewechselte Telasco Segovia (46.) für den Ausgleich. Kurz darauf scheiterte dann Vinicius vom Elfmeterpunkt (62.), Venezuelas Alexander Gonzalez sah in der Schlussphase noch die Rote Karte (89.).