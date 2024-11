Großer Erfolg für Ex-BVB-Star! Marco Reus mit Los Angeles Galaxy im Conference-Finale

Die Kalifornier stürmten mit einem 6:2 (3:2) gegen Minnesota United in der amerikanischen Major League Soccer (MLS) ins Finale der Western Conference. Dort trifft der Ex-Dortmunder am kommenden Wochenende mit Galaxy auf Seattle Sounders. In der Eastern Conference bestreiten die New York Red Bulls mit Trainer Sandro Schwarz gegen Orlando City das Endspiel.

Reus steuerte zum klaren Halbfinal-Erfolg seines Teams eine Vorlage bei. Der 35-Jährige wurde in der 71. Minute ausgewechselt. Gabriel Pec, Joseph Paintsil und Dejan Joveljic gelangen jeweils zwei Treffer.