"Auf so vielen Ebenen falsch": Vergifteter Gegenwind für Thomas Tuchel in England

Thomas Tuchel: Eine SMS an Lee Carsley

Und so stand eine Übernahme vor den abschließenden Spielen in der Nations League, wo England um den Aufstieg in die A-Liga zittert, nicht zur Debatte. Auf den aktuellen Kader hatte Tuchel keinen Einfluss, die Partien wird er wohl auch nur aus der Ferne beobachten. Und auch mit Interimstrainer Lee Carsley tauschte der 51-Jährige angeblich nur wenige Worte aus. "Viel Glück für das Länderspielfenster. Ich freue mich auf ein Treffen", habe Tuchel Carsley per SMS zukommen lassen.

Und so fehlen England nun zahlreiche Stars wie Liverpools Trent Alexander-Arnold oder Phil Foden von Manchester City. Bei weiteren Dämpfern droht der Gang in die Play-offs - auch für Tuchel, steigen eben jene erst im März des kommenden Jahres.

Zumindest die eigenen Fans lassen sich von dem Chaos nicht die Laune verderben. "Wir lieben Tuchel", sangen die Anhänger in einer Bar in Athen vor dem Spiel gegen die Griechen. Eine weitere Zeile: "England geht nach New Jersey." Dort findet bekanntlich das nächste WM-Finale statt.