Abbruch des Spiels zwischen Rumänien und Kosovo: UEFA fällt Entscheidung zur Wertung des Duells in der Nations League

Zudem verhängte die UEFA eine Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro "gegen den Fußballverband des Kosovo wegen des ungebührlichen Verhaltens seiner Mannschaft", wie es in einer Mitteilung hieß.

Am Freitagabend hatten die Akteure des Kosovo in der Nachspielzeit des Nations-League-Spiels den Platz in Bukarest verlassen und waren nicht mehr zurückgekehrt. Grund dafür sollen "Serbien-Sprechchöre" von den Rängen gewesen sein.

Rumänische Fans hatten zudem Banner gezeigt, die eine Verbindung ihres Landes zu Serbien zum Thema hatten. Nach mehr als 30 Minuten Wartezeit entschied sich der dänische Schiedsrichter Morten Krogh für den Abbruch.