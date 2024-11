"Wurde vielleicht ein wenig ausgenutzt": Harry Kane äußert wegen Englands zahlreicher Ausfälle einen interessanten Verdacht

England hat acht Ausfälle zu beklagen

Acht Spieler wurden von Lee Carsley aus dem englischen Kader für die beiden Nations-League-Spiele gegen Griechenland und die Republik Irland am Montag gestrichen. Kapitän Kane ist deswegen alles andere als erfreut. Der Stürmer von Bayern München betonte, dass das Spielen für die Three Lions "an erster Stelle" stehe, und bewertete die Situation mit Besorgnis.

Die beiden Manchester-City-Spieler Jack Grealish und Phil Foden, Liverpools Trent Alexander-Arnold, das Chelsea-Duo Cole Palmer und Levi Colwill, die Arsenal-Stars Bukayo Saka und Declan Rice sowie Southamptons Torhüter Aaron Ramsdale wurden aus dem Kader gestrichen.

England muss am Donnerstag, den 14. November, in der Nations League gegen Griechenland ran. Die Three Lions liegen in der Tabelle drei Punkte hinter den Griechen auf dem zweiten Rang.