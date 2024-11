"Würde seinem Ruf schaden": Michael Owen warnt Star des FC Liverpool vor Transfer zu Real Madrid

Owen über Alexander-Arnold: "Er sollte als Held in Liverpool gelten"

Owen sagte der englischen Zeitung The Telegraph: "Die Situation bei Trent ist eine interessante. Trent hat alles für Liverpool getan, er liebt Liverpool. Wenn er geht, sollte ihm das niemand übel nehmen, dass er in seinem Leben und in seiner Karriere eine neue Erfahrung machen will. Egal, was passiert: Er sollte als Held in Liverpool gelten. Aber leider beeinflusst solch ein Wechsel doch die Sichtweise der Leute. Das würde seinem Ruf bei einigen Leuten schaden - auch wenn es das eigentlich nicht sollte."

Am Mittwoch geht es für Alexander-Arnold und den FC Liverpool in der Champions League ausgerechnet gegen Real Madrid. Ob de Rechtsverteidiger allerdings an der Anfield Road auflaufen kann, ist noch fraglich: Vor der Länderspielpause verletzte er sich beim Sieg gegen Aston Villa und ist seitdem ausgefallen.