"Wird schwierig, ihn zu bekommen": Real Madrid droht Pleite im Kampf um Wunschspieler

Wunschspieler Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool nach Madrid zu locken wird für Real offenbar eine knifflige Aufgabe. Das berichtet Transferexperte Gianluca Di Marzio.

"Es wird schwierig für Real Madrid, Trent zu bekommen", sagte Di Marzio im Interview mit SpilXperten. "Ancelotti würde ihn gerne haben, weil sie nach der Verletzung von Carvajal einen Rechtsverteidiger brauchen. Wir werden im Sommer sehen, wenngleich wir gar nicht wissen, ob Trent als Rechtsverteidiger oder im Mittelfeld besser ist."

Trotz Ancelottis Bewunderung für Alexander-Arnold werde es "schwierig, einen Deal mit Liverpool auszuhandeln", so Di Marzio weiter.

Alexander-Arnold gilt als Wunschspieler Reals, die Madrilenen werden schon seit einigen Monaten mit dem englischen Rechtsverteidiger in Verbindung gebracht. Alexander-Arnolds Vertrag in Liverpool läuft jedenfalls am Saisonende aus, im kommenden Sommer könnte der 26-Jährige also ablösefrei zu haben sein.