Von UEFA und FA verboten! England-Fans stimmen vor Übernahme von Thomas Tuchel ultranationalistisches Skandal-Lied an

Englands Fans haben beim Nations-League-Spiel gegen Irland am Sonntagabend für einen Eklat gesorgt. Die Anhänger der Three Lions stimmten ein von der UEFA als ultranationalistisch eingestuftes, anti-deutsches Lied an, das von einigen Verbänden bereits verboten wurde.

Im vergangenen Monat hatte die FA bekanntgegeben, dass der ehemalige Chelsea- und Bayern-Trainer Thomas Tuchel neuer Nationaltrainer wird. Er ist der erste Deutsche, dem diese Ehre zuteil wird.

Auf der Insel sorgte diese Meldung aber für geteilte Meinungen, weil einige das Gefühl hatten, dass Trainer aus der Heimat benachteiligt würden. Tuchel übernimmt allerdings erst ab dem kommenden Jahr.

Wie The Telegraph berichtet, sangen Teile der Fans das Lied "Zehn deutsche Bomber" an der U-Bahn-Station Wembley Park, nachdem England unter Interimscoach Lee Carsley Irland souverän bezwungen hatte.