"Vielleicht halten Sie mich für verrückt": Didier Deschamps kann Debatte um Position von Kylian Mbappé nicht nachvollziehen

Kylian Mbappé steht in der Kritik

Bei Real gibt es jedenfalls ebenso Kritik daran, Mbappé zentral statt auf dem Flügel einzusetzen. Zuletzt führte der frühere französische Weltklassestürmer Thierry Henry detailliert aus, dass Mbappés Position ein entscheidender Grund für die jüngsten Probleme Reals ist. Zudem betonte mit Karim Benzema eine weitere französische Sturmlegende, dass Mbappé keine Nummer 9 sei.

Der Real-Star war von Deschamps sowohl im Oktober als auch nun im November nicht nominiert worden. Spekulationen über ein zerrüttetes Verhältnis zwischen Trainer und Mbappé sorgen rund um die französische Nationalmannschaft für Unruhe. Angeblich soll der Torjäger offen kommuniziert haben, dass sein Fokus derzeit auf Real und nicht auf der Equipe Tricolore liege.

Ohne Mbappé ist Frankreich am Sonntagabend in der Nations League in Italien zu Gast.

Für Real geht es indes am 24. November mit einem Auswärtsspiel bei Leganes weiter.