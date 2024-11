Verletzungsprobleme von Barcelona-Talent nehmen kein Ende: "Messi der Medizin" verteidigt sich

"Messi der Medizin" kritisiert FC Barcelona: "Reha-Einheiten, die mir nicht gefallen haben"

Cugat, der sich auf seiner Homepage als "Messi der Medizin" bezeichnet, wirft dem Klub vor, beim Rehabilitations-Prozess Fehler gemacht zu haben. "Ich sah zwei Reha-Einheiten, die mir nicht gefallen haben. Deshalb sprach ich mit Doktor Lluís Til vom FC Barcelona und sagte ihm, was mir nicht gefiel."

Dennoch ist der Mediziner davon überzeugt, dass Ansu Fati wieder zu alter Stärke finden kann. Er habe auch mit dem Vater des Spielers gesprochen. Dieser habe ihm versichert, dass sein Sohn mit dem Knie derzeit keine Probleme habe, sondern mit der Oberschenkelmuskulatur. "Ansu Fati kann wieder auf das Niveau vor seiner Verletzung kommen. Was das Knie angeht, zu 100 Prozent", betonte Cugat. Über Fatis aktuelle Probleme könne er jedoch nichts sagen. "Die Oberschenkel habe ich nie gesehen."

In den vergangenen Spielzeiten kam Fati, der zwischenzeitlich an Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion ausgeliehen war, verletzungsbedingt nur auf wenige Einsätze. Dabei konnte er nur selten überzeugen. In der aktuellen Spielzeit kam er lediglich viermal für den FC Barcelona zum Einsatz. Nachdem er den Saisonstart verletzungsbedingt verpasst hatte, wechselte ihn Trainer Hansi Flick dreimal ein, einmal stand er in der Startelf. Am 13. November gab der Verein bekannt, dass der 22-Jährige aufgrund einer im Training erlittenen Muskelverletzung am rechten Oberschenkel voraussichtlich einen Monat lang ausfallen wird.