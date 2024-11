Transfercoup mit Luka Modric? Ehemaliger Bundesligatrainer wirft beim Mittelfeldstar von Real Madrid seinen Hut in den Ring

In einem Interview mit Radio Marca sagte der Coach des Tabellendritten der 1. HNL am Wochenende über den Ballon-d’Or-Gewinner von 2018: "Wer hätte nicht gerne einen Luka Modric in seiner Mannschaft? Ich glaube, jeder Fan von Dinamo Zagreb wäre sehr glücklich, Luka zumindest für ein Jahr zu haben."

Bjelica, einst in der Bundesliga bei Union Berlin tätig, führte weiter aus: "Er würde der Mannschaft sicherlich sehr helfen, aber am realistischsten ist es, dass er in Madrid bleibt oder seine Karriere woanders beendet, obwohl wir uns wünschen, dass er seine Karriere bei Dinamo Zagreb beendet."

Modric steht bei Real noch bis zum Sommer 2025 unter Vertrag. Ob und wo der mittlerweile 39-Jährige seine Laufbahn anschließend fortsetzt, ist noch offen.

Vor seiner Verlängerung bei den Blancos vor einigen Monaten warb Dinamo bereits offensiv um eine Rückkehr Modrics und schaltete zu diesem Zweck öffentlichkeitswirksam eine ganzseitige Anzeige in der spanischen Sportzeitung Marca. Anschließend kursierten vor allem Gerüchte um einen Transfer des Edeltechnikers zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien.

Modric stammt aus der Dinamo-Jugend und schaffte dort als Teenager seinen Durchbruch als Profi. Mit Zagreb gewann er drei kroatische Meisterschaften, ehe er 2008 für 22,5 Millionen Euro Ablöse zu Tottenham Hotspur wechselte. 2012 folgte der Transfer für 35 Millionen Euro zu Real Madrid. Mit den Blancos holte der Kapitän unter anderem sechs Champions-League-Titel und vier spanische Meisterschaften.