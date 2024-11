"Tore sind natürlich schön, aber ...": Cristiano Ronaldo mit Geständnis

Cristiano Ronaldo hat nach dem 3:1-Sieg mit Al-Nassr bei Al-Gharafa in der AFC Champions League am Montag über seinen Antrieb als Fußballer gesprochen. "Die Anwesenheit und die Freude des Publikums - vor allem bei den Kindern - ist das, was meine Leidenschaft hoch hält. Wir haben viele Fans aus jeder Altersgruppe, die uns unterstützen. Ich bin sehr froh darüber, zu treffen und sie glücklich zu machen. Tore sind natürlich schön, aber das Wichtigste ist zu gewinnen", sagte Ronaldo nach Schlusspfiff.

Bei Al-Nassrs 3:1-Erfolg bei Al-Gharafa aus Katar hatte Ronaldo seine Mannschaft kurz nach der Pause in Führung gebracht. Nach gut einer Stunde schnürte der 39-jährige Stürmer dann einen Doppelpack und traf zum zwischenzeitlichen 3:0.

"Mein erstes und oberstes Ziel ist es, zu gewinnen", betonte CR7. "Tore kommen erst nach dem Teamwork und mein Fokus liegt immer darauf, zu treffen und zu gewinnen. Wenn das Team gewinnt, bin ich glücklich und widme den Sieg den Fans von Verein und Ronaldo."