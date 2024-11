Präsident bestätigt: Traditionsverein will 2025 Neymar verpflichten

Neymar spielte zehn Jahre lang für den FC Santos

Ein großes Ziel Neymars ist die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Für Texeira wäre Santos der perfekte Klub, um sich dafür in Form zu bringen. "Das ist sein Zuhause", schilderte er und ergänzte mit Blick auf einen möglichen Transfer: "Hier ist er glücklich und ich glaube, es wäre die beste Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft."

Bei Santos, das vor Kurzem den Wiederaufstieg in die brasilianische Serie A geschafft hat, spielte Neymar von 2003 bis 2013. Ab 2009 war er Teil des Profikaders. Er absolvierte für Santos 225 Spiele, in denen er 136 Treffer markierte und 64 Assists lieferte.