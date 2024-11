Österreich, Nations League: Wo läuft ÖFB-Team vs. Slowenien heute live im Free-TV und Livestream?

Das Duell mit Slowenien könnt Ihr live und in Farbe sehen, und zwar kostenfrei. Der Free-TV-Sender ORF besitzt die Übertragungsrechte und wird im linearen Fernsehen und im Stream über ORF ON um 16.55 Uhr mit den Vorberichten live gehen. Im Anschluss findet Ihr an gleicher Stelle auch das Spiel. Freuen dürft Ihr Euch auf diese Gesichter:

Kommentar: Daniel Warmuth

Co-Kommentar: Michael Liendl

Moderation: Alina Zellhofer

Analyse: Herbert Prohaska und Viktoria Schnaderbeck

Anders ist die Situation in Deutschland. Dort werden nur Partien des DFB-Teams kostenfrei gezeigt, alle weiteren liegen bei DAZN, was nur mit Abonnement zugänglich ist. Matthias Naebers sitzt am Kommentatoren-Mikro.