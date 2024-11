Niederlande vs. Ungarn, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Länderspiel im TV und Livestream?

In der Nations League treffen am heutigen Samstag, den 16. November, in der Gruppe A3 die Niederlande und Ungarn aufeinander. Spielbeginn in der Johan Cruijff Arena in Amsterdam ist um 20.45 Uhr.

Sowohl die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman, als auch Ungarn stehen aktuell mit fünf Punkten in der Tabelle auf den Plätzen zwei und drei. Das DFB-Team kann sich parallel den Gruppensieg sichern, doch wer gewinnt das wichtige Duell um Platz zwei?

NATIONS LEAGUE LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige

SPOX verrät Euch, wer das Länderspiel live im TV und Livestream überträgt.