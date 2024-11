Nicht viel gelernt unter Jürgen Klopp? Mohamed Salahs bester Trainer war wohl ein anderer

FC Liverpool: Wollte Jürgen Klopp statt Mohamed Salah den heutigen BVB-Star Julian Brandt?

Klopp soll Salah derweil vor dessen Wechsel nach Liverpool nicht als primäre Option angesehen haben. Vielmehr wollte der deutsche Coach 2017 wohl eher Spieler wie Julian Brandt verpflichten, als Salah von der Roma nach England zu holen.

Ungeachtet ihres angespannten Verhältnisses feierten Klopp und Salah an der Anfield Road gemeinsam große Erfolge. So gewannen sie 2019 die Champions League und ein Jahr später den englischen Meistertitel.

Auch unter Klopps Nachfolger Arne Slot ist Salah weiterhin ein Schlüsselspieler Liverpools. Diese Saison sind dem 32-Jährigen in bisher 15 Einsätzen schon neun Tore und sieben Assists gelungen.

Die nächste Aufgabe wartet am Dienstagabend mit dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen in der Champions League. In der Premier League geht es für Liverpool am Samstag zuhause gegen Aston Villa weiter.