Nicht der FC Bayern! FCB-Kandidat Jonathan David träumt von einem anderen Spitzenverein

David erzählte dort, dass er mit dem FC Barcelona aufgewachsen sei: "Wenn du mit einem Team, das du unterstützt, aufwächst, ist es dein Traum, für es zu spielen."

Sein Vertrag beim OSC Lille läuft noch bis zum kommenden Sommer. Dann wäre er ablösefrei zu haben. In den letzten Jahren machte der 24-Jährige mit konstanten Torbeteiligungen in Frankreich auf sich aufmerksam. So traf er in den letzten beiden Spielzeiten jeweils 26-mal in allen Wettbewerben für Lille.

Auch für Kanada hat er in nun 58 Länderspielen schon 30 Treffer erzielt, womit er gemeinsam mit Cyle Larin Rekordtorjäger der kanadischen Männernationalmannschaft ist.