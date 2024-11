Nations League, Playoffs: Termin, Datum, Ort, Zeitplan, Modus, Spielplan, Übertragung im Free-TV und Livestream

Nations League, Playoffs: Relegationsspiele Ligen A-D

Und wie werden die Auf- und Absteiger ausgemacht? Einige stehen bereits direkt nach der Gruppenphase fest, die jeweils vier Gruppenletzten der Ligen A und B steigen nämlich direkt ab, die Gruppenersten der Ligen B und C steigen direkt auf. Die je vier Gruppendritten der Ligen A und B bekommen noch eine Chance auf den Klassenerhalt, sie treffen im März in Relegationsspielen auf die Gruppenzweiten der Ligen B und C.

Weil es in Liga D nur zwei und nicht vier Gruppen (wie in allen anderen Ligen) gibt, sind Auf- und Abstieg zwischen den Ligen C und D etwas anders geregelt: Die beiden Gruppensieger aus Liga D ersetzen in der kommenden Saison die beiden schlechtesten Gruppenletzten aus Liga C, die Gruppenzweiten aus Liga D bekommen es im März in der Relegation mit den besseren Gruppenletzten aus Liga C zu tun.