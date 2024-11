Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Länderspiele am Samstag im TV und Livestream?

Auch am heutigen Samstag, den 16. November, finden im Rahmen der Nations League wieder einige Spiele statt. Unter anderem ist auch die deutsche Nationalmannschaft im Einsatz. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft um 20.45 Uhr im Europa-Park Stadion in Freiburg auf Bosnien und Herzegowina. Parallel dazu treffen in der Gruppe A3 die Niederlande und Ungarn aufeinander. Ansonsten wir noch in den Gruppen B1, B4, C1 und D2 gespielt. Hier findet Ihr eine Übersicht aller Spiele.

NATIONS LEAGUE LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige

SPOX liefert euch den Überblick.