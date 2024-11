Nations League, Final Four Turnier: Termin, Ort, Spielplan, Modus, Teams, DFB-Team, Übertragung im Free-TV und Livestream

Nations League, Final Four Turnier: Termin, Ort

Wie der Name schon sagt, nehmen am Final-Four-Turnier der Nations League vier Nationen teil - die vier Teams, die das Viertelfinale erfolgreich überstehen.

Das Final Four wird am 4. Juni mit dem ersten Halbfinale eröffnet, das zweite geht am Tag darauf, am 5. Juni also, über die Bühne. Weiter geht es am 8. Juni mit dem Spiel um Platz 3, ehe am selben Tag das Finale um den Turniersieg ansteht.

Wie üblich, wird einer der vier Final-Four-Teilnehmer als Gastgeber auserkoren. Da die Teilnehmer jedoch noch nicht feststehen, ist auch noch nicht bekannt, in welchem Land die beiden Halbfinals und die Finalspiele stattfinden werden.