Nations League 2025, Auslosung Playoffs und Viertelfinale: Termin, Datum, Ort, Zeitplan, Modus, Spielplan, Übertragung im Free-TV und Livestream

Nations League 2025, Auslosung Playoffs und Viertelfinale: Modus, Spielplan

Für das Nations-League-Viertelfinale qualifizieren sich jeweils die Gruppenersten und Gruppenzweiten der Liga A. In der K.o.-Runde treffen die Gruppensieger auf die Zweitplatzierten, wobei Mannschaften, die sich schon in der Gruppenphase begegnet sind, im Viertelfinale nicht gegenüberstehen dürfen. Die Hin-und Rückspiele im Viertelfinale gehen am 20. und 23. März 2025 über die Bühne. Die Gruppensieger genießen dabei jeweils im Rückspiel Heimrecht.

Deutschland steht schon als Sieger der Gruppe A3 fest und wird somit im Viertelfinale auf den Gruppenzweiten der Gruppe A1, A2 oder A4 treffen.

In den Playoffs wird bestimmt, welche Nationen in den Ligen A, B, C und D absteigen beziehungsweise aufsteigen. Dabei treffen die Gruppendritten der Liga A auf die Gruppenzweiten der Liga B und die Gruppendritten der Liga B auf die Gruppenzweiten der Liga C. Zudem duellieren sich die zwei besten Gruppenvierten der Liga C mit den beiden Gruppenzweiten der Liga D. Die Playoffs in den Ligen A/B und B/C finden am 20. und 23. März statt. Die Playoffspiele in der Liga C/D sind hingegen erst für den 26. und 31. März 2026 terminiert.