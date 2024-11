Montenegro vs. Türkei, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Länderspiel im TV und Livestream?

Am heutigen Dienstag, dem 19. November, treffen am 6. Spieltag der Nations League Montenegro und die Türkei aufeinander. Anpfiff im Stadion Kraj Bistrice in Niksic ist um 20.45 Uhr.

Im Hinspiel in Samsun tat sich die Türkei lange schwer. Irfan Can Kahveci erlöste die Mannschaft von Vincenzo Montella in der 69. Minute per Abstauber. Kenan Yildiz traf zuvor nur den Pfosten und Kahveci netzte aus kurzer Distanz. Erwartet die Türkei wieder ein unangenehmes Spiel gegen Montenegro, oder schaffen die Gäste es, ihrer Favoritenrolle deutlicher gerecht zu werden?

SPOX verrät Euch, wo Ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt.