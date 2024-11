Kuriose Maßnahme wegen Lionel Messi? Nächster Gegner von Argentinien stellt Forderung an die Fans

Argentinien auf Platz 1 in der WM-Quali

Villasboa betonte indes auch: "Das geht nicht gegen irgendeinen Spieler, wir haben großen Respekt vor allen Fußballern. Es geht einfach nur darum, dass der Heimvorteil für uns sehr wichtig ist."

Paraguay belegt in der Südamerika-Qualifikation nach zehn von 18 Spieltagen aktuell Platz sechs, der gerade noch so die direkte Teilnahme an der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada bedeuten würde. Die Verfolger Bolivien (ein Punkt weniger) und Venezuela (zwei Punkte weniger) sitzen dem Team um die beiden Premier-League-Stars Miguel Almiron (Newcastle) und Julio Enciso (Brighton) aber im Nacken.

Umso wichtiger ist das nächste Auswärtsspiel nach dem Duell mit Weltmeister Argentinien, der die Tabelle anführt: Am kommenden Dienstag ist Paraguay in der extremen Höhe Boliviens zu Gast.