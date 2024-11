Klub WM 2025, Übertragung: Wer zeigt / überträgt die Spiele des FC Bayern München, BVB und Co. im Free-TV und Livestream?

In wenigen Monaten ist es so weit, die neugeformte Klub WM geht an den Start. Schon seit einiger Zeit bemüht sich die FIFA einen weltweiten TV-Vertrag für das Turnier abzuschließen, aktuell ist aber weiterhin unklar, wo die Duelle im kommenden Jahr zu sehen sein werden.

Lange sah es so aus, als hätte der Streaminganbieter Apple TV+ sich die Übertragungsrechte für das Turnier 2025 gesichert. Der Deal mit dem Streamingdienst scheiterte jedoch, eine Einigung zwischen der FIFA und Apple konnte nicht erzielt werden.

Im vergangenen Jahr zeigte der Weltverband das Turnier auf seiner eigenen Plattform FIFA+ im kostenlosen Livestream. Eine ähnliche Übertragung dürfte im kommenden Jahr jedoch ausgeschlossen sein, da die FIFA weiterhin einen Käufer für die TV-Rechte sucht.