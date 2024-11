Italien vs. Frankreich, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Länderspiel im TV und Livestream?

Die Nations League geht in ihren letzten Gruppenspieltag, am heutigen Sonntag, dem 17. November, kommt es in Gruppe A2 zum Duell zwischen Italien und Frankreich. Im Hinspiel setzte sich die Squadra Azzurra mit 3:1 durch. Gespielt wird ab 20.45 Uhr im Giuseppe Meazza (Mailand).

NATIONS LEAGUE LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige

Schon gewusst? In unserem Datencenter versorgen wir Euch mit Live-Spielständen, Ergebnissen und Tabellen.

Wie gewohnt könnt Ihr auch dieses Nations-League-Spiel im TV und Livestream sehen. Wo? Das verrät SPOX.