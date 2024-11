Im Tausch mit ehemaligem Star des FC Bayern? Topklub baggert offenbar an Galatasaray-Stürmer Victor Osimhen

Manchester United will der SSC Neapel offenbar einen spektakulären Deal anbieten, um den derzeit an Galatasaray verliehenen Torjäger Victor Osimhen ins Old Trafford zu holen.

Wie die in Neapel ansässige Zeitung Il Mattino berichtet, würde United gerne Joshua Zirkzee in den Osimhen-Transfer integrieren und ihn Napoli im Tausch anbieten. Der ehemalige Bayern-Stürmer absolvierte einst 17 Pflichtspiele für die erste Mannschaft des FCB (vier Tore), war erst im vergangenen Sommer für 42,5 Millionen Euro vom FC Bologna nach Manchester gewechselt.

Allerdings konnte Zirkzee bei United bisher nicht überzeugen, dem 23-Jährigen gelang in 17 Einsätzen für den englischen Spitzenklub erst ein Tor. Er soll daher schon wieder über einen Abschied aus Manchester nachdenken.

Mit Zirkzee will United laut Il Mattino die 75 Millionen Euro, die man per Ausstiegsklausel eigentlich für Osimhen nach Neapel überweisen müsste, deutlich nach unten drücken. Dem Bericht zufolge könnten die Red Devils den Nigerianer dann möglicherweise für lediglich 30 Millionen Euro bekommen.