Home Office in München: Thomas Tuchel bekommt für England-Job wohl Sonderbehandlung

Thomas Tuchels Amtszeit als Trainer der englischen Nationalmannschaft hat offiziell noch gar nicht begonnen, schon genießt der Deutsche offenbar eine Sonderbehandlung.

Wie aus einem Bericht der englischen Sun hervorgeht, darf der 51-Jährige zu Beginn seiner Laufbahn bei den Three Lions seine Arbeit zumindest teilweise von Zuhause aus in seiner Wahlheimat München verrichten. Tuchel hatte zwar versprochen, "die meiste Zeit" in England zu leben, darf demnach aber den täglichen Sitzungen im Trainingszentrum im St. George‘s Park fernbleiben.

Auch die bevorstehenden Nations-League-Spiele gegen Griechenland (14. November) und Irland (17. November) werde der gebürtige Krumbacher verpassen. Was die Auslosung der WM-Qualifikation am 13. Dezember in Zürich betrifft, steht noch nichts fest. "Der Zeitplan erlaubt es mir, in der Nähe meiner Familie und meiner Kinder in Deutschland zu sein", so Tuchel.