Hiobsbotschaft für den FC Barcelona: Lamine Yamal fällt gegen Real Sociedad aus

Nach Angaben Barcas laboriert Yamal an einer "schweren Prellung", die er sich unter der Woche beim 5:2-Sieg in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad zugezogen hatte. Wegen dieser Blessur trat der 17-Jährige die Reise zum Auswärtsspiel in San Sebastian gar nicht erst mit an.

Yamals Ausfall ist durchaus ein Schlag für die Blaugrana. Der 17-Jährige ist unumstrittener Stammspieler auf dem rechten Flügel und absolvierte in dieser Saison 16 Pflichtspiele. Dabei sammelte er 14 Scorerpunkte (6 Tore, 8 Assists).

Das Spiel zwischen Real Sociedad und Barcelona beginnt um 21 Uhr. Für Yamal steht Fermin Lopez in der Startaufstellung von Trainer Hansi Flick.