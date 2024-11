Griechenland vs. England, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Länderspiel im TV und Livestream?

In der Nations League finden am heutigen Donnerstag, 14. November, die ersten Partien des 5. Spieltags statt. In der Liga B ist Griechenland im Athener Olympiastadion Gastgeber für England. Die über den Sieg in der Gruppe 2 vorentscheidende Partie beginnt um um 20.45 Uhr.

Griechenland führt die Gruppe mit der maximalen Ausbeute von zwölf Punkten an. England liegt drei Punkte dahinter auf Platz zwei. Nach der 1:2-Niederlage in der Hinrunde müssen die Three Lions heute gewinnen, um noch Gruppenerster zu werden und somit den direkten Aufstieg in die A-Liga zu schaffen.